Alessia Maurelli riceve la proposta di matrimonio alle Olimpiadi | bronzo con le Farfalle poi l’anello – VIDEO

(Di sabato 10 agosto 2024) Giornata indimenticabile per: prima ha conquistato la medaglia diinsiemecompagnedi Parigi 2024, poi la capitana delle Farfha ricevuto ladida parte del fidanzato Massimo. Al termine della gara andata in scena a La Chapelle Arena, dopo aver ricevuto l’alloro per il risultato sportivo ottenuto insieme a Martina Centofanti, Laura Paris, Daniela Mogurean,Orro, la ginnasta ha ricevuto l’accoglienza della propria dolce metà. Massimo si è inginocchiato e ha presentatoalla ragazza, che in lacrime ha accettato la richiesta, circondata daltre azzurre che hanno mostrato tutta la loro gioia.spegnerà 28 candeline il prossimo 22 agosto, è nata a Rivoli (in provincia di Torino) ma da anni risiede a Desio dove sina insiemeproprie compagne di squadra.