Quali ospiti a MUSICA SULLE BOCCHE il 17 agosto?

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tornato in Sardegna l’imperdibile appuntamento con la direzione artistica di Enzo Favata rivolto a chi desidera scoprire la bellezza dei paesaggi sardi attraverso il jazz e le musiche “diverse”, cioèarrivata alla 24ª edizione, e iniziata il 4 che terminerà il 252024, e che si terrà a Castelsardo, Alghero, Chiaramonti, Martis, Valledoria, Porto Torres, Ploaghe, Tergu e Bulzi, e vedrà esibirsi molti. Andiamo a conoscere quelli in programma il 17. “”, chi ci sarà il 17? Ecco glidel Festival Internazionale “” il 17. Sabato 172024 Ore 20:00 FLAVIO BOLTRO & FABIO GIACHINO Dove? Castelsardo, Terrazza Panoramica Sala XI Flavio Boltro – tromba Fabio Giachino – pianoforte Ingresso:€ 15,00 (Intero) – € 10 (Ridotto under 18 e over 65).