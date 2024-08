Osimhen al Milan? | spunta il retroscena da Milano parla Chukwueze

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) In queste ore è stato svelato un particolarelegato al futuro di Victor: parola di Samuel. Il futuro diresta avvolto in un alone di mistero. L’attaccante del Napoli vive in bilico tra un addio che sembrava fatto da mesi ed una permanenza che potrebbe concretizzarsi in maniera imprevedibile. Toccherò ad Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e tutto lo staff trovare la soluzione ottimale per il giocatore ed ovviamente per il Napoli stesso. Quello del Paris Saint Germain sembra un interesse concreto ma non si è ancora arrivati ad un punto di incontro: i parigini non vogliono pagare la clausola da 130 milioni, sperano in uno sconto da parte del Napoli ma al tempo stesso il presidente De Laurentiis non vuole discostarsi da quella che sono i 100 milioni di euro.