Napoli-Lukaku il Chelsea è indispettito | le posizione del club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Che succede in casa? Spunta il retroscena riguardo la situazione di Romelued ildi Antonio Conte. I tifosi delaspettano l’evolversi delle cose. Il mercato potrebbe accendersi da un momento all’altro con Romelual centro dei desideri: l’attaccante belga è stato individuato da Antonio Conte come elemento ideale per la formazione azzurra, ma ancora non si è arrivati ad una quadra definitiva per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Cosa manca? In primis l’addio di Victor Osimhen che libererebbe il posto per Big Rom, ma anche in questo caso la situazione è complessa: il Paris Saint Germain non paga la clausola da 130 milioni sul contratto del calciatore, ilpotrebbe abbassare le pretese ma non vorrebbe discostarsi dai 100 milioni di euro.