LIVE Usa-Serbia 43-54 Olimpiadi Parigi in DIRETTA | +11 per Avramovic e compagni a metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 Si chiude un primo tempo super per ladi coach Pesic che trascinata dai 15 punti di un impeccabileva al riposo sul +11 contro un Team Usa riuscito a ricucire uno strappo che per diversi minuti era stato anche più largo. A tra poco per il racconto del secondo tempo. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 43-54 Gioco da tre di Lebron James. 40-54! Non sta sbagliando nulla il giocatore del CSKA. 40-51 TRIPLA frontale di Curry, 37-51 1/2. Fallo di Edwards sulla penetrazione di, liberi. 37-50DA TRE! 3/4 per il serbo dall’arco. 37-47 SCHIACCIATA DI EMBID! Time outcon gli Usa di nuovo a -10. 35-47 JAMES DA TRE! 32-47 TRIPLA di Bogdanovic, nuovo +15 serbo. 32-44 Petrusev dopo il rimbalzo offensivo, 4’11” per chiudere il terzo quarto.