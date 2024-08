Basket green volley e bocce nel parco riqualificato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da giardino pubblico degradato a spazio verde dove giocare a, a “” e a. Ilcomunale di via Turati è stato completamente rigenerato, secondo i princìpi del Pnrr Next Generation Eu, nei mesi primaverili ed estivi, ridando ai cittadini del quartiere di Brusuglio un’area verde attrezzata, vivibile e confortevole per le famiglie, gli anziani, i ragazzi e anche per i cani, che hanno a disposizione una nuova area recintata. Di certo, davanti agli ingressi del plesso scolastico omnicomprensivo pubblico di via Beccaria, il playground a due canestri, con la superficie da gioco rossa, è davvero invitante per quanti vogliano giocare a. Accanto sono state sistemate le attrezzature per alzare la rete del “” su erba naturale, il livello intermedio della pallavolo, per le partite 3 contro 3, molto amato dai giovani per divertirsi insieme.