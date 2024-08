Ascolti Tv del 7 agosto | la sfida tra Splash e i Giochi Olimpici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si riapre ladeglitv del 7, che vede ancora primeggiare icontro– Una sirena a Manhattan, grande classico del cinema datato 1984. La partita dell’Italvolley maschile ha coperto praticamente due fasce: l’access prime time e parte del prime time, lasciando però l’amaro in bocca nei tifosi che avrebbero sperato in un risultato diverso. I ragazzi di Fefè De Giorgi sono infatti usciti sconfitti dal campo, vinti dalla troppa pressione esercitata dai francesi di Andrea Giani: un 3-0 che non rende giustizia alla qualità di questa squadra che ha conquistato la finale combattendo fino all’ultimo punto contro il Giappone, eliminato ai quarti di finale dopo un match complicatissimo.