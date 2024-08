Musica dal vivo musei aperti ed anche eventi inclusivi per la Notte Bianca del 31 agosto a Lucca

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)avrà la suaper il prossimo 31 ai. Per l’occasione sono previsti, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, danza nelle piazze,dalspeciali con il clou della mezzain piazzale Arrigoni, manegozi e ristorantie dj set nei locali. È un menù ricchissimo e come sempre rivolto a un pubblico eterogeneo di tutte le età – dai più piccoli ai ragazzi, fino agli adulti e alle persone più mature – quello delladi, in programma sabato 31all’interno del centro storico. L’evento, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Province die Massa Carrara in collaborazione con il suo Centro commerciale Città die il Comune, il patrocinio o il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Associazionesenzabarriere e A. Bi. Lis.