Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 7 Agosto

(Di mercoledì 7 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 7Roberto non vuole arrendersi e continua a voler screditare Ida davanti al giudice, che deciderà il futuro di Tomasso. Per avere l’affidamento del piccolo, Ferri è disa tutto. Magdalena, la zia di Ida, prende una decisione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Cos’ha pensato di fare? Mariella prega Guido di partire a Palinuro con lei e Lollo, per amore del loro figlio. Il Del Bue deve prendere la sua decisione e non è una situazione facile.