Gratta e Vinci qui si vince sempre | 2 milioni col solito biglietto

(Di martedì 6 agosto 2024), qui si: il colpo che cambia la vita è da 2di euro e protagonista è ilAlla fine dell’anno saremo qui di nuovo a tirare i conti. Ma senza dubbio, la Lombardia, si candida fortemente per quella regione che regalerà il maggior numero di Miliardari anche per questo 2024. Dei(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn record già preso nel 2023: tra tutti iMiliardari che sono statiti l’anno scorso, il maggior numero uscito fuori è stato proprio nella regione del Nord Italia. Che, così come riportate in queste ore da Agimeg.it, gioisce per un altro cittadino che con un tagliando è riuscito a cambiare, letteralmente, quella che è la sua vita. Quando si vincono 2di euro allora sì, viene tutto più semplice e si pensa al resto con maggiore tranquillità.