Calcio calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari semifinali 5 agosto tv streaming

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo diper il torneo didei Giochi Olimpici di. Siamo quasi in dirittura d’arrivo per sapere chi succederà al Brasile, vincitore tre anni fa in Giappone; due sfide che metteranno di fronte Europa ed Africa, con le due selezioni del Vecchio Continente che non appaiono favorite a priori. Alle 18.00 ildi inizio della sfida tra Marocco e Spagna a Marsiglia. Dopo aver chiuso in testa il gruppo B, Hakimi e compagni hanno strapazzato gli Stati Uniti e ora hanno di fronte gli iberici, anche loro protagonisti di un quarto di finale abbastanza semplice con il Giappone. Alle 21.00 i padroni di casa della Francia, che hanno avuto la meglio sull’Argentina in una finale anticipata, se la vedranno con la sorpresa Egitto, capace di far fuori ai rigori il Paraguay.