LIVE Italia-Spagna Olimpiadi Parigi pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | basta un pareggio per i quarti

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, quarta ed ultima giornata del gruppo B del torneo dialledi. Dopo il successo sulla Grecia le azzurre guidate da Carlo Silipo provano a chiudere in bellezza contro la squadra che ha maggiormente impressionato in questo girone preliminare. Al Setterosaunper centrare l’approdo aidi finale, altrimenti bisognerà attendere il risultato di Francia-Grecia. Il discutibile regolamento metterebbe infatti in mani altrui l’esito della qualificazione alla fase ad eliminazione. Se la Grecia dovesse battere le padrone di casa con 8 gol di scarto oppure con 7, ma segnandone almeno 13, francesi ed elleniche passerebbero aiai danni delle azzurre.