LIVE Italia-Spagna 11-13 Olimpiadi Parigi pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | le iberiche non fanno sconti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:43 Ricordiamo il pericolo di questa sera. Se la Grecia dovesse battere le padrone di casa con 8 gol di scarto oppure con 7, ma segnandone almeno 13, francesi ed elleniche passerebbero ai quarti ai danni delle azzurre. 16:42 Prova d’orgoglio del Setterosa che non è bastata ad evitare il successo delle vicecampionesse olimpiche. I quarti ora sono davvero in pericolo. Aleggia il fantasma del “biscotto” tra Francia e Grecia. FINE PARTITA:11-13 1:00 Cala il sipario. Azzurre che ripartono ma non riescono a trovare Cocchiere. 11-13 GOOOLMARLETTA! Torniamo velocemente a -2 quando mancano 120 secondi. Bisogna difendere. 10-13 Gol. E questo somiglia al colpo del KO. Espulsione di Bettini, ma nella concitazione anche Cocchiere prende la via del pozzetto spalancando un autostrada alla tiratrice spagnola.