La Reggiana ingrana sul mercato Il ritorno di Portanova è più vicino

(Di domenica 4 agosto 2024) di Giuseppe Marotta Leo Stulac è l’ultimo nuovo innesto in ordine temporale di questa estate della, ed è il volto nuovo numero otto (dopo Meroni, Brekalo, Urso, Nahounou, Stramaccioni, Sersanti e Maggio), ma non sarà l’ultimo: sembra avvicinarsi velocemente, infatti, ildi Manoloin prestito (non si esclude però un arrivo a titolo definitivo). Sul centrocampista classe 2000 è forte il pressing anche del Catanzaro, ma non è un segreto che il ragazzo si sia trovato benissimo a Reggio, e che quindi la città del tricolore sia una meta molto gradita. Nelle ultime ore sembra che i dialoghi trae Genoa si stiano intensificando. Il destino vuole che venerdì i granata debuttano ufficialmente in stagione proprio a Genova contro il Grifone (ore 20.45) per il turno di Coppa Italia.