Il Jacobs di Tokyo è così lontano Debutto senza show nelle batterie Per la medaglia serve un altro passo

(Di domenica 4 agosto 2024) dall’inviato Giuro di scrivere tutta la verità, solo la verità, nienteche la verità. Ebbene, sestasera corre comedi ieri mattina non è che non sale sul podio. Proprio non va in finale, la guarda in televisione come tutti voi. Naturalmente, ancora c’è tempo (poco!) per aggiustare, sistemare, inventare un mezzo miracolo con la forza dell’anima, la spinta della fantasia e il contributo del fisico. Ma è dura esembra dannatamente lontana. Sul filo. Marcellino pane e vino era inserito nella quinta serie. Il pubblico parigino, foltissimo nonostante l’orario mattutino, lo ha accolto con una ovazione.ha una bella immagine, è una figura che suscita empatia anche fuori dai nostri confini. Dopo di che, sui 100 metri l’empatia non conta.