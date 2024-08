Elezioni regionali Forza Italia candida Frisoni e punta sulle civiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Unaa trazione civica. L’ufficializzazione di Davidecometo alleper gli azzurri ne è l’ennesima testimonianza. "Ho un passato civico - dice- e mi sono avvicinato aperché era un passaggio naturale, qui ci si può esprimere". Della serie: entrare nel partito non significa abdicare alla natura civica. Sullo sfondo resta l’accordo con ledi Riccione perre l’ex sindaca Renata Tosi. "Nessun ritardo sulla tabella di marcia - si affretta a precisare il coordinatore provinciale Antonio Barboni -. Solo tempi tecnici, entro il mese avremo tutti iti". Dovrà essere una squadra forte perché servono voti agli azzurri riminesi per aver risultati migliori rispetto agli altri collegi. Solo così ci si potrà giocare un posto in consiglio.