Progetto del gruppo Qn Valorizzare il turismo lento del cuore Verde d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) PERUGIA – Umbria terra di, da percorre prendendosi il proprio tempo. IlQn, in collaborazione con la Regione Umbria, lancia una nuova iniziativa editoriale tesa al’Umbria come terra di cammini. Lo farà in cinque puntate, cinque proposte di cammini da affrontare in Umbria, tra natura, spiritualità, storia ed enogastronomia. Ogni puntata che avrà al centro un grande centro legato alla religiosità dell’Umbria, da Assisi a Norcia, all’insegna della storia per esempio di San Francesco o di San Benedetto. Un prodotto editoriale, visibile sui canali social del Quotidiano nazionale e sul sito web (www.quotidiano.net/itinerari/umbria), che potrà fungere come suggerimento o ispirazione ai camminatori e ai pellegrini.