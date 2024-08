LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le Finali di Specialità Biles per un nuovo oro triello al cavallo

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti alladelledidialledi2024. Si torna in pedana alla Bercy Arena dopo il giorno di riposo e si assegnano ben tre titoli: corpo libero econ maniglie per gli uomini, volteggio per le donne. Simonesi appresta a regalare ungrande spettacolo: dopo aver conquistato il titolo nel concorso generale individuale, la fuoriclasse individuale insegue l'affermazione anche alla tavola per rimpinguare il proprio bottino di ori. L'americana partirà con i favori del pronostico, ma attenzione alla brasiliana Rebeca Andrade.