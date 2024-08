È cambiato di nuovo tutto Raul e Martina dopo Temptation Island novità clamorose

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Il “” sta diventando ancora più interessante per gli amanti del gossip. Che però sono messi continuamente alla prova per star dietro a tutte le indiscrezioni, frecciatine e sviluppi social dei protagonisti. Anche perché in alcuni casi si sono formati dei ‘triangoli’ come quello tra Lino, Alessia e la single Maika. Pare sia finita tra lui e la tentatrice, ma chissà. Ma anchedanno un gran da fare ai fan del programma. In breve i due sono usciti separati dal programma di Filippo Bisciglia: lei si è avvicinata molto al single Carlo, lui è sembrato complice con la single Nicole ma anche la single Mara ma adesso, pare chesiasi sarebbero riavvicinati. Leggi anche: “Com’è oggi tra noi”.