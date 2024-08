WWE | Jacob Henry ha firmato con la federazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024) Markè un Hall of Famer della WWE e nel corso degli anni ha portato sul ring molti atleti. Ora è il momento della nuova generazione, perché suo figlio,, haun accordo con la WWE. L’annuncio al Remix Rumble A rivelarlo è stato propriodurante un evento chiamato “Remix Rumble” dove Marksi è esibito come DJ e mentre la folla urlava “NXT” ad un tratto prendendo il microfono, il figlio, ha rivelato: “Voglio solo che voi siate i primi a saperlo che sto per diventare una Superstar ed è stato messo su carta”.è stato un atleta di spicco al liceo, quindi questo salto in WWE ha perfettamente senso. Essere il figlio di Markpotrebbe aver aiutato, ma toccherà a lui molto presto dimostrare di meritare il suo posto.