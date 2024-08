Tennis il messaggio di Federer a Murray | Sei stato fonte di ispirazione da parte mia c’è molto rispetto VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Ciao Andy, congratulazioni amico mio per la grande carriera“. Inizia così ilregistrato da Rogerper Andy, che ai Giochi di Parigi 2024 ha concluso la sua carrieratica. “Vincitore di Wimbledon, vincitore dello US Open, campione nella Davis Cup e campione olimpico e tutte le altre cose che hai ottenuto Tanti altri Masters 1000, la prima posizione nel ranking mondiale e la nomina da baronetto. Quindi, Sir Andy, è stata una delle carriere più belle”. Sottolinea lo svizzero, nelpubblicato dai profili ufficiali dell’ATP Tour. “Seiun grande uomo nel fare tutto questo, con una famiglia che ti ha supportato. Il tutto con un’anca e un corpo che, certamente, non ti davano più che volevi nell’ultimo periodo. Seiuna vera e propriadiper me e tanti altri giocatori lì fuori.