Il caldo intenso e afoso toglie il respiro alla Lombardia | temperature da bollino rosso anche per il weekend

(Di venerdì 2 agosto 2024). Negli ultimi sette giorni gran parte dellaha dovuto convivere concostantemente sopra i 30 gradi. E nei prossimi giorni non sono previsti grandi miglioramenti sotto questo punto di vista: il contesto rimane anticiclonico e moltose da venerdì 2 agosto ci saranno i primi segnali di incrinamento dell'alta pressione con qualche temporale che potrà affacciarsi dapprima soprattutto sul comparto alpino (ma non è escluso l’interessamento a carattere isolatosu alcuni settori di pianura). L'evoluzione per ilvedrà ancora un conteso estivo con al più un lieve calo dei valori massimi e qualche temporale sparso sui rilievi: ad ogni modo il graninsisteràper tutta la prima parte di Agosto. Ma vediamo le previsioni giorno per giorno nel dettaglio.