Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di venerdì 2 agosto 2024)live dellatraoggi, venerdì 2 agosto A quasi 10 mesi dagli attentati del 7 ottobre in, latra lo Stato ebraico enella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sfiorano ormai i 39.500 e i feriti hanno già superato i 91mila. Ma il fronte più caldo resta quello con Hezbollah in Libano e con l’Iran in Medio Oriente, dopo gli attacchi a Beirut e Teheran in cui sono rimasti uccisi il principale consigliere militare del gruppo armato sciita, Fuad Shukr, e il capo politico di, Ismail Haniyeh, la cui salma sarà seppellita oggi a Doha, in Qatar.