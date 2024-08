Carlos Alcaraz e Rafael Nadal sono i veri vincitori delle Olimpiadi degli orologi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024): è stato divertente finché è durato, o sbaglio? Il sogno del doppio Nadalledi Parigi si è tristemente concluso. Bravi Austin Krajicek e Rajeev Ram, speriamo che siate soddisfatti di voi stessi, non avete capito che perera molto importante vincere una medaglia d'oro sulla sacra terra rossa del Roland Garros davanti a una folla osannante? Coraggio Un paio di partite, un sacco di colpi e alcuni dritti liquidi ed emozionanti sotto il sole di Parigi, ricordi fugaci di unagrandi eredità del tennis. Come eventuale canto del cigno, è stato un bottino piuttosto soddisfacente per il re della terra battuta e il suo probabile successore.