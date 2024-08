Palazzina H di Monterosso senza aria condizionata Oculistica fra malori e caldo record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Carrara, 1 agosto 2024 – Centinaia di persone che ogni giorno vanno per visite e interventi. Molte di loro, anzi la maggior parte, accompagnati da un familiare. Molti gli anziani. Funziona a pieno regime laH didove l’Asl ha temporaneamente collocato il servizio die quello di Oncologia, follow up e controlli in attesa del recupero del Monoblocco. Dove peraltro non si è visto ancora un solo operaio. Due reparti gettonati e che per le competenze degli specialisti costituiscono un’eccellenza del nostro ospedale. Tuttavia l’Asl in quel mirabolante piano di riorganizzazione dei servizi, contestato da più parti, ha deciso a tavolino che l’sarebbe stata un optional del tutto inutile.