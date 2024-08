Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia del Fioretto Femminile vola in finale | medaglia sicura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 agostoindia squadre alledi. Le azzurre – Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo – in semibattono il Giappone per 45-39. Stasera, alle 20.30, Italia in pedana per lacontro gli Stati Uniti. Le azzurre si asno quindi almeno lad'argento. La spedizione italiana ai Giochi finora ha raccolto 13 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi. La scherma ha contribuito al bottino con l'oro della spadaa squadre, l'argento di Filippo Macchi e il bronzo di Gigi Samele. (Fonte Adnkronos) Foto Bizzi – Federscherma