LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Perez rimonta verso l’oro ritirata Palmisano

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 Mancano 16 km. Si riduce a 20? il vantaggio di Yang su Maria. La spagnola guadagna 10? al km. Ne mancano 4, il calcolo è facile 10.57 Mariaha proprio un altro passo ora nei confronti di Yang. Il ricongiungimento è decisamente probabile. 10.55 Sta volando Maria. Si riporta a 30 secondi da Yang e ha staccato Ma. Spagnail primo oro di queste. 10.53 Una proposta di squalifica per Ma. L’andatura di Yang è diventata improvvisamente legnosa. Per come si sta mettendo, Mariafavorita per. 10.52 Sta cambiando la gara. La spagnola Mariaha rotto gli indugi, staccando le altre inseguitrici e portandosi dietro solo la cinese Ma. Si è già riportata a 38? da Yang. 10.51è stata subito abbracciata dal marito dopo il ritiro.