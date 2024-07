Fedez si regala un nuovo brillante | dopo la collana ecco l’anello a croce con oro bianco e diamanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Vacanze extra lusso, tra viaggi in Costa Azzurra con Johnny Depp, interviste nella villa in Sardegna, le spasimanti alle prese con vecchie conoscenze. Insomma,si sta godendo la vitala separazione dalla moglie, Chiara Ferragni. E tra un momento con i figli e l’altro con gli amici, il rapper milanese si concede qualche ‘regalino’ decisamente ‘poco appariscente’.ladi zaffiri e, infatti,ha commissionato unsuper gioiello da aggiungere alla sua già ben folta collezione. Questa volta, il gioielliere dei vip (da Sfera Ebbasta a Tedua), Alessandro Bernini, ha creato per il rapper un anello personalizzato a forma di, anche in questo caso, senza badare a spese. Il prezioso, infatti, è stato realizzato con oro18 carati e una tempesta di, che creano un effetto caleidoscopio quando sono illuminate.