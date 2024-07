Una scultura dai rifiuti L’arte di Paolo Nicolai con l’aiuto del pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Non c’è nulla di più divino del, del gesto che plasma e modifica la realtà trasformando l’idea e il concetto in sostanza e forma. Tutto si trasforma, ‘polvere sei e in polvere tornerai’: così l’opera creata con idall’artista torna a essere rifiuto, attraverso l’opera di demolizione strutturale del, senza smettere di essere arte. Una performance con un retrogusto provocatorio, considerati i recenti atti vandalici alle sculture in città, quella organizzata sabato daal Festival della Creatività C/Art - Creativi in dialogo del Comune di Carrara nell’ambito delle iniziative ‘Città creative Unesco’. Con la sua installazione,ha messo in mostra l’infinito ritorno del processo creativo di unaattraverso una distruzione creativa seguita da una ricreazione diversa con gli stessi materiali riciclati.