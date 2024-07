Orsa KJ1 abbattuta ira di Brambilla | ecco perché il decreto è stato firmato di notte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) "Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, haildi abbattimento di KJ1. Di, quando il Tribunale amministrativo non può intervenire". Lo ha dichiarato Michela Vittoria, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'Ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, non ha appena èfatto sapere che l'KJ1 è stata uccisa. "In poche ore, con astuzia degna di miglior causa, il presidente ha messo in atto il suo piano, preparato da giorni, sostanzialmente un bis del caso M90, l'orso abbattuto in febbraio a poche ore dall'emissione della sentenza di morte", ha proseguito.