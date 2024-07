Olimpiadi di Parigi 2024 il 4 senza maschile del canottaggio e Quadarella nel nuoto volano in finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio– E’ iniziata una grande terza giornata di gare per l’Italia Team alledi. In queste ore, Antonio Esposito agguanta la seminel judoe la squadra femminile di spada avanza e sempre in semivincendo contro l’Egitto. Simonaconquista la gara a medaglia nele il velocissimo 4vola nei ripescaggi e strappa il pass per la. Di seguito, tutti i risultati – Fonte.coni.it/it/news– Il quattro(foto Mimmo Perna) formato da Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl vince il ripescaggio in 5:52.65 e si garantisce un posto nellaA. Italia relegata inB, invece, con il doppio femminile: Clara Guerra e Stefania Gobbi concludono al sesto posto (6:58.08) la prima delle due semifinali.