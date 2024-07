Baby K e la vita con vista Duomo | Chinatown è il mio hub creativo Mentre sogno il verde e la serenità a Sanremo un pensierino lo faccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Quarantuno anni con la valigia in mano. Nata a Singapore, cresciuta prima a Jakarta e poi a Londra, trapiantata a Roma,K è milanese dal 2017. "Quando mi sono trasferita ero affascinata dall’idea di andarmene ad abitare vicino all’Arco della Pace, oppure a ‘’", ammette lei, all’anagrafe Claudia Judith Nahum. "Così, quando ho scoperto che in quella zona c’era un bel complesso residenziale conche spazia fino alle guglie del, non me lo sono lasciato fuggire". Posizione strategica, visto che ha lo studio di Takagi & Ketra a due passi. "Vero. Ma vicino c’è pure quello della Machete Empire Records di Salmo &Co, diciamo che la zona è un piccolo hub".