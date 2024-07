Ultima Cena | la parola della settimana che imbarazza Macron Parigi e il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'espressione è proverbiale. L'può essere solo quella dell'omonimo dipinto di Leonardo da Vinci, che in una nota preparatoria o di accompagnamento all'opera ha scritto: «Uno che beveva e lasciò la zaina nel suo sito, e volse la testa inverso il proponitore. Un altro tesse le dita delle sue mani insieme e co' rigide ciglia si volta al compagno. L'altro colle mani aperte mostra le palme di quelle e alza le spalli inver li orecchi e fa la boccamaraviglia. Un altro parla nell'orecchio all'altro, e quelo che l'ascolta si torce inverso lui e gli porge li orecchi, tenendo un coltello ne l'una mano e nell'altra il pane mezzo diviso da tal coltello. L'altro nel voltarsi tenendo un coltello in man versa con tal mano una zaina sopratavola. L'altro si posa le mani sopratavola e guarda. L'altro soffia nel boccone.