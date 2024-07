Olimpiadi di Parigi 2024 badminton | Toti vince il match d’esordio E’ storia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio– E’ una terza giornata importante perTeam alledi. Arriva uno storico successo dele nel singolare maschile. E’ la prima vittoria dellaazzurra ai Giochi. Giovannila prima partita nel Girone di Qualificazione, sull’atleta del Suriname (ritirato in lacrime). E proprio questosegna laper, ai Giochi. Ma non solo. Proseguono le gare degli atleti tricolori. Nel beach volley, Nicolai-Cottafava trovano il riscatto dopo un inizio in salita e vincono con l’Australia. Nel tennis femminile, Jasmine Paolini avanza implacabile e si prende gli ottavi, battendo la polacca Magda Linette. Di seguito, tutti i risultati della prima parte di giornata – Fonte.coni.