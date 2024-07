Il Mostro di Firenze e il giallo del nuovo Dna sconosciuto trovato su un proiettile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 21 agosto del 1968 Antonino Lo Bianco e Barbara Locci vengono uccisi mentre sono appartati nelle campagne vicino al cimitero di Signa. Il figlio di Locci, Natalino, si trova sul sedile posteriore mentre i due amoreggiano e viene risparmiato. Questo è tradizionalmente il delitto in cui compare per la prima volta la pistola Beretta calibro 22 con cui ildifirmerà i sette duplici omicidi successivi, dal 1974 al 1985. L’arma non è stata mai ritrovata. Mentre unrinel suo giardino farà parte delle prove nei confronti di Pietro Pacciani. Morto in attesa del processo d’appello dopo l’annullamento della sua assoluzione da parte della Cassazione. Mentre Mario Vanni e Giancarlo Lotti sono stati condannati all’ergastolo e a 26 anni di reclusione. Oggi il Dna di unoriapre l’inchiesta che è durata vent’anni.