FOTO Grave incidente stradale tra autotreni un morto

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 17’20 di oggi 29 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 63,600 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Pietradefusi, per unche ha visto coinvolti due. Nel Violento impatto uno dei due autisti, un uomo di 46 anni rimaneva incastrato nell’abitacolo della cabina di guida, ma purtroppo risultava deceduto. Mentre l’altro conducente non subiva grosse conseguenze e veniva visitato sul posto dai sanitari del 118 senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Al momento la corsia in direzione Napoli è chiusa al traffico veicolare.