FOTO Auto a fuoco sulla 90bis | solo tanto spavento per il conducente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinutilizzabile ma fortunatamente nessuno degli occupanti ha subito danni fisici. È accaduto nel pomeriggio di oggistrada statale 90 bis tra Benevento e Paduli in prossimità dello svincolo di quest ultimo comune. Una Bmw, alimentata a gasolio, ha improvvisamente preso. Il, accortosi del fumo che fuoriusciva dal cofano del motore ha accostato sul ciglio stradale ed è uscito dall’abitacolo insieme al passeggero e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili delche hanno provveduto a rimettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Paduli. Le cause del rogo sarebbero da imputare ad un corto circuito o forse ad una perdita di gasolio. Il traffico sull importante arteria è risultato rallentato per oltre un ora.