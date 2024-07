Cina | Xi incontra presidente del Consiglio italiana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pechino, 29 lug – (Xinhua) – Ilcinese Xi Jinping oggi hato a Pechino ladelGiorgia Meloni. Osservando che lae l’Italia si trovano alle due estremita’ dell’antica Via della seta, Xi ha affermato che gli scambi amichevoli di lunga data tra i due Paesi hanno contribuito in modo significativo agli scambi complessivi e all’apprendimento reciproco tra le civilta’ orientali e occidentali, nonche’ al progresso dell’umanita’. Lo spirito della Via della seta di pace e cooperazione, apertura e inclusivita’, apprendimento reciproco e mutuo beneficio e’ un tesoro condiviso dallae dall’Italia, ha affermato Xi.