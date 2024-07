Olimpiadi | il campione italiano Tamberi punta all’oro dopo aver perso la fede nella Senna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) Parigi, 28 lug – (Xinhua) – Si apre il dramma per ilolimpico di salto in alto maschile Gianmarcoalledi Parigi: il portabandieraspera di vincere l’orola suanuziale nel fiumevenerdi’, durante la cerimonia di apertura di Parigi 2024. “Se doveva succedere, se proprio dovevo perderla questa, non potevo immaginare un posto migliore. Rimarra’ per sempre nel letto del fiume della citta’ dell’amore, volata via mentre cercavo di portare il piu’ in alto possibile il tricoloredurante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo piu’ importante al mondo”, ha scrittoin una lettera aperta di scuse a sua moglie sui social media. Per la prima voltastoria olimpica, la cerimonia di apertura si e’ svolta al di fuori dello stadio principale della citta’ ospitante.