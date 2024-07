LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Thomas Ceccon incanta in semifinale! Pilato in finale Martinenghi sogna il podio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40: THOMAAAAAAAAS CECCOOOOOON! Una vasca di ritorno di altollo con tanto di rallentamento nelper l’azzurro che vince lacon 52?58, secondo posto con 52?63 per Ndoye-Brouard e per il sudafricano CVoetze con 52?63, nuovo record africano, quarto con 52?72 21.33: Al via tra poco la primadei 100 dorso. C’èa caccia di un posto in. I protagonisti: 1 GONZALEZ de OIRA Hugo ESP 19 FEB 1999 53.68 2 KNEDLA Miroslav CZE 18 JUL 2005 53.41 3 NDOYE-BROUARD Yohann FRA 29 NOV 2000 53.20 4 COETZE Pieter RSA 13 MAY 2004 52.90 5 MURPHY Ryan USA 2 JUL 1995 53.06 6 MAKRYGIANNIS Evangelos GRE 18 JUN 2000 53.24 7ITA 27 JAN 2001 53.45 8 MARSHALL Jonny GBR 15 NOV 2004 53.93 21.27: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Smith, McSharry, King, Tang, Zmushka, Evans,, Jefimova.