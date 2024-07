Il Napoli presenta la nuova maglia bianca per la stagione 2024 25 | prezzo e caratteristiche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) Scopri il design esclusivo e ildelladivisa del, disponibile online e nei negozi a partire dal 27 luglio. La SSCha svelato ufficialmente laper la-2025, che sarà indossata dai calciatori partenopei durante le gare in trasferta. L’annuncio è avvenuto attraverso i canali social del club, e ladivisa ha già catturato l’attenzione degli appassionati per il suo design elegante e innovativo. Design eLa, realizzata in un raffinato bianco, è arricchita da dettagli in blu scuro che conferiscono un tocco di modernità e classe. Tra le novità più significative c’è il patch del logo SSC, ridimensionato e realizzato con un effetto 3D che non solo valorizza l’aspetto visivo della, ma riflette anche l’attenzione del club per le ultime tendenze del design sportivo.