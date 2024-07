L’aeroporto criticato Il giudizio di chi viaggia | Funzionale ma piccolo Disordinato e sporco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Disorganizzato,e caotico", così alcunitori. Dopo la strigliata di Enac e la lettera di fuoco del sindaco Matteo Lepore, al Marconi è un mezzogiorno di pace - perlomeno apparente - e l’aria che si respira è decisamente migliore rispetto a quella dei giorni scorsi. Tuttavia, non tutti sono contenti dei tempi di attesa, di aspettare seduti per terra o di andare alla caccia di un filo d’aria per rinfrescarsi prima di partire. "Ho un volo per Malaga tra un paio d’ore. Sono bolognese dunque ho seguito la polemica di questi giorni e trovo il Marconi, un aeroporto ’decente’, male organizzato erispetto agli aeroporti delle altre grandi città italiane come Roma, Milano, Torino o Napoli. Per rendere più bella questa città dovrebbero puntarci maggiormente", dice Lorenzo Zacchiroli.