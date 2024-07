Due tecnici grossetani protagonisti alla grande festa dello sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Duealle Olimpiadi di Parigi. A poche ore dall’inizio della rassegnaiva più importante – la cerimonia di inaugurazione è prevista per questa sera alle 19,30 – saranno due idi origine maremmana impegnati nella capitale francese. Si tratta di Andrea Giannini e Claudio Pannozzo, rispettivamente responsabili della nazionale italiana del salto con l’asta e del mezzofondo prolungato. Per Giannini, ex astista di talento classe 1976, sarà questa la seconda olimpiade da tecnico, dopo la bella esperienza di Tokyo nel 2021. Per lui la soddisfazione di aver partecipato nello stesso ruolorassegna giapponese, in quel caso in un’olimpiade blindata dall’emergenza Covid.