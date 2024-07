Bergamo lavori di riqualificazione e depavimentazione completati | riapre il Parco Ardens

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024). Dopo un intervento diche ha riguardato percorsi pedonali che attraversano il giardino, in particolare quelli in asfalto, sabato 27 luglioil. L’area asfaltata è stata completamente de-pavimentata, conservando forme e andamenti delle aree e percorsi originari. La scelta è ricaduta su nuova pavimentazione drenante in masselli autobloccanti, di vari colori e sfumature, permeabili che permettono alle acque di defluire nel sottosuolo, a differenza degli asfalti pre esistenti. La fontana è stata ricollocata su pavimento in una posizione più comoda nell’utilizzo. Le pareti, imbrattate da graffiti e macchie, sono state ripulite così come la struttura bagno autopulente e la staccionata in legno posta tra i giochi e i campi è stata parzialmente rimossa.