Argentina-Marocco non finisce più Caos Var ira Albiceleste e ricorso | Gara ripresa contro le regole

(Di venerdì 26 luglio 2024) La tempesta perfetta, sperando che torni presto la quiete., nella prima giornata di gare a Parigi 2024, ha mostrato il peggio di quello che il calcio può offrire. Non tanto per il comportamento dei ventidue in campo a Saint Etienne – gli animi si sono accesi durante la partita, certo, ma non è stato questo il nocciolo della storia – quanto per il contorno surreale di gestione arbitrale della sfida e per il lassismo neilli all’interno dello stadio. Un esordio olimpico che più da incubo non si può, per lo spirito che l’ha contraddistinto e per la totale disorganizzazione. Rapido riassunto, con forti tinte surreali: Medina firma per l’il 2-2 al 16esimo minuto di recupero Le due squadre vanno sotto la doccia, ma poi il pachidermico Var, un’ora e mezzo dopo, fa sapere che il gol non era valido e che devono essere giocati altri tre minuti di