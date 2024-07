A Siena un innovativo intervento sui tumori celebrali con pazienti svegli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024)– L’innovazione tecnologica in sanità approda aper affrontare alcuni deipiù pericolosi, quelli celebrarli. In cantiere ci sono, infatti, innovativi interventi di asportazione di tumore cerebrale cone collaboranti. L’importante novità arriva dalla neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e riguarda due casi molto particolari. Entrambi inon erano di madre lingua italiana ed è stata proprio la valutazione dell’area del linguaggio il leit motiv degli interventi. Il primo caso è stato quello di una giovane donna con una neoplasia nell’area frontale sinistra, in prossimità dell’area espressiva del linguaggio e motoria; il secondo caso è stato quello di un uomo giovane con una neoplasia nel lobo temporale sinistro, in prossimità dell’area della comprensione del linguaggio.