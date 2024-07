Ecco cosa c’è sul tavolo dei cinque giorni di Meloni in Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) La conferma sul viaggio della presidente del Consiglio Giorgiaarriva direttamente da Pechino: il governo cinese annuncia che “su invito del premier Li Qiang la prima ministra italiana Giorgiasi recherà in visita ufficiale indal 27 al 31 luglio”. “Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario del partenariato strategico globale-Italia. Spero che la visita promuova ulteriormente la cooperazione win-win per tutti tra i nostri due Paesi”, rilancia su X Wang Lutong, direttore per gli Affari europei del ministero degli Esteri cinese (che lo scorso anno era in Italia per incontri).