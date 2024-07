Chi è Melania Trump la moglie di Donald

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ex modella, poliglotta e amante della bella musica:non è solo un’ex first lady, in quantodell’ex Presidente degli Stati Uniti, ma è molto di più. Nata in Slovenia il 26 aprile 1970 e naturalizzata statunitense si è trasferita a New York nel 1996, dove ha conosciuto il futuro consorte,, nel 1998. Chi è, nata a Knauss, è figlia di un commerciante di moto e di una stilista e sarta specializzata in cartamodelli. Alta 1 metro e 80, capelli castani e occhi celesti, ha cominciato a lavorare come modella a 16 anni. Gli inizi della sua carriera riecheggiano nel nostro Paese, l’Italia. Infatti a soli 18 anni firmò un contratto con un’agenzia di Milano.provò anche gli studi, iscrivendosi alla facoltà di Architettura a Lubiana, ma interrompendo presto gli studi. Da allora nessun passo indietro.