Sondaggi elettorali Swg Fratelli d’Italia arriva al 30%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Gli italiani preferiscono Kamala Harris a Donald Trump Il numero tondo fa certamente notizia, e non c’è dubbio, quindi, che il dato più rilevante degli ultimidi Swg sia il raggiungimento da parte didel 30%, dopo un aumento dello 0,4% in una settimana. Si tratta probabilmente anche di voti assorbiti da Forza Italia, che è scesa proprio di quattro decimali, dall’8,7% all’8,3% e che viene superata anche dalla Lega, che è all’8,5%, lo 0,1% in più di sette giorni fa. All’opposizione il Pd subisce un calo dello 0,2% che la porta molto al di sotto del risultato delle europee, al 22,8%, mentre il Movimento 5 Stelle, al contrario, recupera, crescendo dello 0,3% e raggiungendo l’11,1%. Ma i livelli precedenti al voto di giugno sembrano poco raggiungibili.