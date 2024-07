Mercato Napoli De Maggio | Manna straordinario pronte due cessioni Natan in prestito al Verona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Direttore Sportivo Giovannista plasmando il futuro delcon importanti trattative in entrata e in uscita. Il club partenopeo, dopo aver rafforzato la sua retroguardia con gli arrivi di Buongiorno, Spinazzola e Marin, continua a essere attivo sul, cercando di concludere ulteriori affari, comprese alcuneimportanti. Antonio Conte, il nuovo allenatore, ha da poco preso in mano le redini della squadra e ha già espresso la sua volontà di plasmare il gruppo secondo le sue visioni, dopo una deludente stagione conclusasi al decimo posto. Valter De, noto giornalista e conduttore di Radio Goal su Kiss Kiss, ha commentato: “Giovannista lavorando intensamente, ma affronta ora alcune sfide cruciali. È probabile la partenza di Osimhen verso il PSG e l’arrivo di Lukaku dal Chelsea.